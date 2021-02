Mateus Uribe definió con pierna derecha en el minuto 14 del primer tiempo, momento en el que cazó un balón en el área después de una serie de rebotes.

El antioqueño fue el mejor futbolista del terreno de juego al conseguir una calificación de 7,9 puntos, siendo el mejor evaluado de la cancha por parte del sitio especializado ‘WhoScored’.

Sin embargo, la alegría de su anotación no duró mucho porque la escuadra local igualó 4 minutos después con Leo Andrade.

Sin embargo, el Porto no bajó los brazos y consiguió el tanto del triunfo en el minuto 93 con penalti ejecutado por el brasileño Otavio da Silva.

El otro ‘cafetero’ que hizo parte de la contienda fue el guajiro Luis Díaz, que también fue titular y cuya calificación fue de 6,6.

Con este resultado, el equipo de los colombianos quedó segundo en la tabla de posiciones de la Liga de Portugal con 44 puntos, a 10 del Sporting Lisboa, que marcha en el liderato.

Entre tanto, Marítimo continuó en el último puesto de la clasificación con 17 puntos y 7 derrotas consecutivas.

Ahora, el Porto se alista para recibir en la próxima jornada, este sábado 27 de febrero, al Sporting en uno de los clásicos del fútbol lusitano.

En video, la definición del volante colombiano:

Está inaugurado o marcador!

Uribe concluiu uma jogada de insistência do Porto na sequência de um livre lateral. O colombiano rematou e abanou as redes do Marítimo pela primeira vez.

Liga NOS (#20) | CS Marítimo 0-1 FC Porto#LigaNOS #CSMFCP pic.twitter.com/OqeAm655X4

— VSPORTS (@vsports_pt) February 22, 2021