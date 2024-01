Mateo Mejía, jugador que estuvo con la Selección Colombia Sub-20, dará un paso clave en su carrera luego de su formación con Manchester United para buscar protagonismo en Sevilla en España.

Fabrizio Romano dio la exclusiva desde su cuenta persona de X (antes conocido como Twitter) sobre la transferencia internacional en la que el delantero de 20 años le apunta al protagonismo en la Liga de España.

Acerca del jugador que cumplirá 21 años el próximo 31 de marzo, se conoció además que Manchester United tendrá el 25 por ciento de porcentaje como parte de cláusula en una eventual venta del jugador.

Mejía viajará a España la próxima semana para presentar pruebas médicas y firmar contrato con Sevilla, que pasa por un duro momento en la liga local al estar muy cerca de los puestos de descenso.

El juvenil de 20 años se suma a otros colombianos como Carlos Bacca y Luis Fernando Muriel que estuvieron como delanteros del equipo andaluz, que ha sido siete veces campeón de la Europa League, incluida la pasada edición de 2023.

El futbolista nacido el 31 de marzo de 2003 es un extremo derecho que, de acuerdo con el seguimiento especializado de Transfermarkt, ha tenido su principal experiencia profesional en Europa.

De hecho, Mejía empezó en el equipo Sub-18 de Manchester United antes de pasar en 2019 al equipo juvenil de Zaragoza en España, pero volvió al grande de Inglaterra en 2021 para sumarse a la nómina Sub-23.

El delantero estuvo con la Selección Colombia Sub-20 en dos partidos amistosos antes del Mundial de la categoría, en donde el equipo nacional llegó hasta los cuartos de final del certamen.

Esta fue la publicación en la que se divulgó la transferencia que sirvió para conocer el paso de uno de los jugadores del que se espera sea una nueva una joya del fútbol colombiano a nivel internacional.

🔴⚪️🇨🇴 Excl: Sevilla agree deal to sign Mateo Mejia from Manchester United on permanent transfer. Documents to be signed next week.

2003 born striker will leave the club on free permanent deal as contract was due to expire in June.#MUFC will have 25% sell-on clause for Mejia. pic.twitter.com/3qsy5Bh4FX

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 13, 2024