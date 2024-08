Mariana Pajón, una de las más grandes figuras del deporte colombiano, ha culminado su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024 con la determinación de continuar su carrera deportiva. Tras su destacada actuación en estas justas, Pajón ha sorprendido al mundo del deporte al anunciar que será candidata para representar a los deportistas en la comisión de atletas del Comité Olímpico Internacional (COI).

Esta comisión desempeña un papel vital al integrar las voces y perspectivas de los deportistas en el proceso de toma de decisiones del Movimiento Olímpico. Es un comité que se compromete a garantizar “un deporte limpio y justo, una filosofía que incorporamos en la totalidad de nuestras responsabilidades”, según sus propias palabras. La oportunidad de servir en esta comisión permite a los atletas influir directamente en la gobernanza del deporte mundial y abogar por un entorno más equitativo y transparente.

Una vez elegidos, los miembros de la comisión pueden convertirse en vocales del COI, y la presidenta actual es miembro de la Comisión Ejecutiva de la misma entidad. Esta estructura asegura que las preocupaciones y aspiraciones de los atletas se discutan en los niveles más altos del Comité Olímpico Internacional.

Mariana Pajón compartió que su decisión de postularse se debe a una petición de sus compañeros atletas.

“Me llegó una solicitud de los atletas a nivel mundial en la que quieren que yo los represente ante el COI. No estaba al tanto, pero me di cuenta qué era y me lancé de candidata”, comentó Pajón en una entrevista con El Tiempo desde París. Su candidatura refleja la confianza que los deportistas de todo el mundo tienen en su capacidad para ser una voz efectiva en el COI.