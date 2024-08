Este viernes 2 de agosto se disputaron las finales del BMX en los Juegos Olímpicos, en las que Colombia tuvo la representación de Mateo Carmona en la rama masculina.

En cuanto a las mujeres, Mariana Pajón y Gabriela Bolle quedaron eliminadas en las semifinales, pero la antioqueña estuvo muy cerca de conseguir su lugar en la prueba definitiva, pues quedó novena (clasificaban las ocho mejores) con el mismo puntaje que la última clasificada, la francesa Axelle Etienne.

Al finalizar la competencia, Mariana Pajón se mostró bastante conmovida y explicó que no fue fácil llegar a ese punto, teniendo en cuenta todo lo que tuvo que pasar antes de los Olímpicos.

“Pensé que tenía la final, pero este deporte es así, de agresividad. Estoy muy orgullosa de mí y estoy agradecida con las personas que me empujaron a llegar hasta acá, fue una montaña rusa de emociones, de escuchar muchísimas veces que no se podía y acá estoy. Todos [los Olímpicos] fueron muy retadores, pero este camino sí no se lo deseo a nadie. Fue duro, cruel, pero a mí me encanta y mi cuerpo aguantó porque mi corazón latía fuerte”, dio la antioqueña en entrevista con Caracol Deportes.