Marina Pajón, triple medallista olímpica, se despidió de los JJ. OO. París 2024, al quedar novena en la clasificación a la final (pasaban 8), luego de una agresiva competencia en la que se vio perjudicada.

La antioqueña, de 32 años de edad, se retiró de la pista desconsolada y, en Caracol Sports, declaró que es una montaña de emociones ya que no se esperaba la eliminación de esa manera.

(Vea también: [Video] Así fue el empujón que dejó a Mariana Pajón fuera de los Juegos Olímpicos)

“Estoy muy orgullosa de mí y estoy agradecida con las personas que me empujaron a llegar hasta acá, fue una montaña rusa de emociones, de escuchar muchísimas veces que no se podía y acá estoy. Todos [los Olímpicos] fueron muy retadores, pero este camino sí no se lo deseo a nadie. Fue duro, cruel, pero a mí me encanta y mi cuerpo aguantó porque mi corazón latía fuerte”, dijo.

Emotivo abrazo entre Mariana Pajón y su mamá

Justamente, después de salir del escenario, Mariana Pajón se reencontró con su mamá, Claudia Londoño, con quien se dio un fuerte abrazo y rompió en llanto.

La deportista se desahogó con su familia, asegurando que lo dio “todo” en la prueba y que infortunadamente no sabe “qué pasó”.

Mariana: “Yo lo di todo”.

Claudia: “No importa, lo hiciste muy bien. Yo sé, lo diste todo y lo estabas haciendo muy bien. No importa”.

Mariana: “No sé qué pasó ahí, pero lo di todo… No podía más”.

Claudia: “Así es este deporte, tú sabes. Ha sido una cosa de locos. Esa es la vida”.

Lee También

Vea acá el emotivo encuentro entre Mariana Pajón y su mamá:

Mariana Pajon siempre inmensa @marianapajon

El abrazo con su mamá Claudia lo dice todo @pajonmiguel pic.twitter.com/wzbmMEX1Lk — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) August 2, 2024

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.