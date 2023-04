Lo que hace la antioqueña Mariana Pajón, que en meses pasados logró un Récord Guinness, en el bicicrós es sorprendente y digno de admirar. A sus 31 años de edad continúa dándole brilló a su gran palmarés y alegrías a Colombia.

(Lea también: Mariana Pajón pierde a importante aliado que estuvo con ella en sus gestas olímpicas)

Este domingo, en la cuarta válida de la Copa Europea en Zolder, Bélgica, la deportista se llevó los máximos honores al quedarse con la medalla de oro en la prueba élite mujeres, un día después de ser segunda en la tercera fecha de dicho certamen.

Hace pocos meses, después de recuperarse de una lesión en el pulgar de la mano derecha tras una caída mientras entrenaba y en la cual perdió por varios minutos el conocimiento, Mariana se mostraba reflexiva y sensata cuando se le preguntó si su prioridad deportiva era volver a unos Juegos Olímpicos, justas en las que es la reina del BMX con dos preseas doradas y una plateada.

“Honestamente, voy carrera por carrera, como me vaya sintiendo y lo que me diga mi cuerpo, pues en cada golpe o en cada esfuerzo sufren las articulaciones, la espalda… y eso obviamente te lo va cobrando el tiempo. Soy muy realista de mi futuro, entonces no me pongo por ahora la presión de pensar tan lejos, pues falta mucho y pueden pasar muchas cosas”, contó.