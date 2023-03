La reina del BMX recibió otro reconocimiento por sus logros deportivos y sigue aumentando su palmarés. Mariana Pajón Londoño ingresó al libro de los Guinness Récords en su edición 2023 por sus medallas olímpicas, algo que la tiene orgullosa.

La antioqueña, doble medallista de oro en Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, y presea de plata en Tokio 2021, también tiene entre sus logros 18 títulos mundiales en diferentes categorías, y ha sido exaltada como Deportista del Año y Atleta de las Américas, y ha recibido la Cruz de Boyacá y otros reconocimientos que adornan su casa y confirman su gran trayectoria.

En esta oportunidad, la corredora que ha superado múltiples lesiones y momentos no tan gratos en el deporte, está feliz de su nueva conquista.

Entre las lesiones que ha sufrido están la fractura de clavícula, más de 15 fracturas óseas, rupturas de ligamentos, tendones inflamados entre otros. Pero de todas esas dificultades se ha levantado más fuerte, con la convicción de seguir aumentando su exitosa carrera.

Felicitaciones a esta talentosa mujer por creer en su talento e ir más allá de los límites. @marianapajon – Felicidades #Colombia 🇨🇴

“Tener un récord es un sueño hecho realidad, me acuerdo que pedía para Navidad o de cumpleaños el libro de los Guinness Récords de cada año, porque me gustaba ver personas increíbles con logros y talentos espectaculares; eso siempre me llamaba la atención y ahora recibir el mío parece un sueño”.

Mariana añadió es algo que ha trabajado. “Cumplí el sueño de ganar las medallas olímpicas, pero se puede hacer mucho más, como dejar un legado y por eso esto es increíble”.

De igual forma, la antioqueña mencionó que quiere dejar un legado y que eso implica esfuerzo: “Esto es de mucho trabajo, soñar, creer que se puede lograr y ahora poderme llevar el récord, ponerlo en mi museo es un orgullo inmenso”.

Junto al tema deportivo, Mariana ha desarrollado labores en otras áreas para ayudar a los niños a que practiquen BMX con su fundación, Pedaleando Por Un Sueño, con la que genera oportunidades a los infantes del país para que vean el deporte como una alternativa en el uso del tiempo libre.

Actualmente, la deportista sigue con sus competencias y preparación, concentrada en la búsqueda de la clasificación para sus cuartos Juegos Olímpicos.