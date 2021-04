La bogotana ha venido manifestando su molestia a través de las redes sociales, en donde inicialmente contó que no ha podido conseguir otro vuelo, pese a las solicitudes que le ha hecho a la aerolínea.

“He escrito por todos los medios, llevo llamando 2 días por un vuelo que me cancelaron y no me lo dejan cambiar por la página. ¿Qué más tengo que hacer para que contesten?, Avianca”, trinó inicialmente.

Y frente a la aparente falta de atención a su caso, se volvió a pronunciar mediante otro tuit en el que expresó que no le brindaron ninguna salida a su problema.

“Siguen pasando los días y sigo sin tener respuesta. Me dicen que solo mi caso me lo solucionan por el ‘call center’ y la única vez que me contestaron ahí me dijeron que no me pueden ayudar. Entonces, ¿quién me puede ayudar?, Avianca”, escribió.