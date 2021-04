green

El encuentro hacía parte de la primera ronda del torneo Masters 1.000 que se disputa sobre superficie de arcilla en Mónaco, pero tuvo una inesperada interrupción cuando Travaglia, 67 del planeta, le reclamó a Carreño, 12 del escalafón internacional.

“Eso no es correcto”, protestó el italiano porque el entrenador del español aplaudió a modo de celebración antes de la conclusión de un punto perdido por Travaglia.

Frente a la queja, el jugador ibérico respondió diciendo que fue un error de su técnico, que le puede pasar a cualquiera. Incluso, señaló a la novia del italiano y apuntó: “Ella también se equivoca”.

Ese comentario enfureció a Travaglia, que subió el tono de la disputa: “Con ella no, a ella no le vas a decir nada. Ten cuidado con lo que dices, no pongas de por medio a mi novia, ella no dijo nada”.

Con los ánimos calientes, el juez de silla debió intervenir para que el hecho no pasara a mayores y el partido pudiera continuar, aunque ambos tenistas se seguieron recriminando entre sí.

Al final, Pablo Carreño impuso su favoritismo, ganó 7-5 y 7-6, y avanzó a dieciseisavos de final, donde lo esperaba el ruso Karén Abgárovich Jachánov, 23 del orbe.

Pelea en Masters 1.000 de Montecarlo

En video, el incidente completo: