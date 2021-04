La cucuteña avanzó después de perder 6-4 el primer set e ir ganando 1-0 el segundo, pues en ese momento su oponente se debió retirar por una lesión.

El hecho, lejos de alegrar a María Camila Osorio por dejarla en la siguiente instancia del torneo, la dejó preocupada por el drama vivido por su contrincante.

Fue así como se acercó a ella para consolarla y darle algunas palabras de aliento, ya que estaba en llanto debido a la difícil situación.

De esta manera, la colombiana, que viene de ganar el WTA 250 de Bogotá, comercialmente conocido como Copa Colsáitas, completó 8 victorias de manera consecutiva en un lapso de 11 días.

En video el momento en el que se acaba el partido y cuando la colombiana va a reanimar a su rival:

Compassion comes first 💕@CamiOsorioTenis advances to the semifinals after Tauson is forced to retire.

Final score: 6-4, 1-0.#MUSCHealthWomensOpen pic.twitter.com/TxSyhhi0AE

— wta (@WTA) April 16, 2021