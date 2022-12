Uno de los artilleros de la Liga BetPlay 2 2022, que está próxima a culminar, es el chocoano Marco Johnnier Pérez: recordado en Ibagué por ser, nada menos, que el goleador histórico del ‘Vinotinto y Oro’, con 77 celebraciones y uno de los héroes de la conquista de la segunda estrella del equipo, aquel 9 de junio de 2018 frente al Atlético Nacional, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Con un total de 12 anotaciones en el segundo semestre, vistiendo la camiseta de Rionegro Águilas, ‘El Comandante’ ya es agente libre, luego de finalizar su vínculo contractual con el elenco dorado. Y, según pudo conocer de primera mano El Rincón del Vinotinto, ha empezado a recibir tentadoras ofertas por sus servicios, pues tres equipos del FPC y otros tres de Perú, dos de ellos poderosos, lo quieren.

(Vea también: Tolima apunta al ‘Rifle’ como principal refuerzo para 2023, tras salida de Nacional)

Sin embargo, y pese a que ha manifestado en más de una ocasión su firme deseo de volver al club que le dio un segundo aire a su carrera, desde Ibagué el silencio es absoluto. Esta redacción pudo conocer que el presidente César Camargo Serrano no ha establecido ningún tipo de contacto con el jugador, quien en el pasado sí tuvo diálogo, pero con el fallecido dirigente Gabriel Camargo Salamanca.

En efecto, Marco y el máximo accionista del onceno ‘Musical’ entablaron una conversación en la que se contempló su regreso. Pero todo quedó en ‘stand by’, ante la enfermedad del exsenador, quien murió el pasado 21 de noviembre producto de un agresivo cáncer de tiroides. Tras la muerte de Camargo, no ha existido ningún tipo de charla con el club de Ibagué, que no lo tendría en sus planes.

Ni siquiera la necesidad de un delantero que marque diferencia en el plantel, ha desequilibrado la balanza hacia un posible retorno de Pérez: quien gracias a la transacción hecha a mediados de 2019 al Al Raed de Arabia Saudita, tras su gran momento con Tolima, no solo aseguró un buen dinero para él y su familia, sino que le dejó a la institución más de un millón de dólares por este movimiento.

(Lea también: Tolima espera milagro del DIM para jugar la Copa Libertadores: todavía hay chances)

Solo superado por el atacante Leonardo Castro, quien ha convertido con Deportivo Pereira 14 goles y peleará por la estrella de Navidad, Pérez ha ganado ‘cartel’ a nivel local e internacional. Desde suelo ‘Inca’ siguen muy de cerca sus pasos y están muy pendientes de lo que le ofrezcan en el FPC al jugador, para entrar en la puja y hacerse con sus servicios de cara a la campaña del 2023.

El Rincón conoció que la familia del futbolista jugaría un papel fundamental en la determinación que pueda tomar Marco, que de recibir un llamado de la ‘tribu’ estaría considerándolo por encima, incluso, de lo que pueda haber del exterior. No obstante, tal parece que en los planes de César Camargo el ídolo no está en el panorama, pues no ha acercado ofrecimiento alguno para tenerlo en sus filas.

A diferencia del paraguayo Gustavo Adrián Ramírez, con el que hubo al menos unos tibios sondeos, más allá de que luego firmó con Deportivo Cali, el caso de Marco es más un deseo del hincha y del jugador que de la directiva. Y que no encajaría en la idea de contratar elementos jóvenes para potenciarlos y buscar posibilidad de reventa; sobre todo después del fiasco del proyecto ‘galáctico’.