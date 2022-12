Las informaciones sobre posibles fichajes del Deportes Tolima de cara a la temporada del 2023 han girado en las últimas horas en torno a un solo nombre: el del volante Andrés ‘El Rifle’ Andrade, que según recientes versiones de prensa estaría en la mira del ‘Vinotinto y Oro’; no solo para la competencia local, en la que está llamado a pelear los primeros lugares, sino en los torneos de la Conmebol.

De acuerdo con el periodista de ‘El Combo Deportivo’ de Caracol Radio Ibagué, Willian Cruz, el futbolista -quien ya ronda por los 33 años- estaría muy interesado en volver al club que lo lanzó al exterior, luego de 10 temporadas. Sobre el particular, reveló el comunicador, han existido charlas que vienen de hace un tiempo, pero hasta el momento no se tiene certeza de qué rumbo podrán tomar.

“Andrade estaría negociando con @cdtolima para unirse de cara a la temporada 2023. La última palabra la tendría el cuadro Pijao respecto a la parte económica, el jugador tendría muy claro su deseo de retornar”, indicó Cruz, en lo referente a esta opción de cara al desafiante año que se avecina para este equipo, que viene de fracasar en el segundo semestre con Hernán Torres como técnico.

El mediocampista, quien viene de jugar en los últimos tres años con Atlético Nacional, con el que incluso le marcó un gol a la ‘tribu’ en la definición de la Liga BetPlay 1 2022, que a la postre fue vital para el título ‘verdolaga’, tiene muy buenos recuerdos de su primera era en la divisa ‘Musical’. Y no solo desde por lo deportivo, sino también porque su esposa, Daniela Sandoval, es oriunda de la ciudad.

Aunque desde lo económico la diferencia podría ser importante, teniendo en cuenta que era uno de los mejores pagados de la plantilla del ‘Rey de Copas’, lo cierto es que el anhelo de tener continuidad y la posibilidad de mostrarse a nivel continental podría desequilibrar la balanza. Por lo pronto, son pocos los detalles que se conocen de esta negociación, con la que podría romper el mercado de fichajes.

De parte del jugador y su entorno no se han dado a conocer, al menos de manera oficial, detalles de esta posibilidad; aunque no es un secreto que por el futbolista hay interés de otros equipos por sus servicios. Pero por lo adelantado, al menos en las redes sociales, parece tener aceptación una probable vinculación de Andrade con un equipo en el que ya fue fundamental en un pasado no tan lejano.

Es preciso resaltar que a mediados de 2013, luego de una fulgurante campaña con el equipo de la ‘Tierra Firme’, América de México puso sus ojos en el futbolista y le compró el 50% de sus derechos al club; por pedido expreso del entonces técnico Miguel ‘El Piojo’ Herrera, quien por esa época estuvo en Ibagué y quedó maravillado con las capacidades del vallecaucano, valioso en ofensiva.