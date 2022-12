Con la confirmación de la salida del volante Bryan Rovira del Deportes Tolima, ‘vox populi’ por parte de los medios de comunicación que siguen la actualidad del ‘Vinotinto y Oro’, era vital conocer la postura del club acerca de esta fallida renovación: en la que incluso se planteó la posibilidad de hacer un ‘trueque’ con Atlético Nacional, dueño de su pase, y poner sobre la mesa al defensa central Sergio Mosquera.

Y el que le salió al paso a los rumores que se ‘tejieron’ en este caso fue, justamente, el presidente del conjunto ‘Pijao’, César Camargo Serrano, quien en entrevista concedida al ‘Combo Deportivo’ de Caracol Radio Ibagué, indicó los motivos por los que finalmente desistieron del negocio. Y la razón por la que el mediocampista cesarense terminó marchándose del equipo en el que tuvo un ‘renacer’ en su carrera.

En el diálogo, el dirigente indicó que pese a que llegaron a tener un acuerdo total entre todas las partes involucradas, pero a última hora el agente de Rovira se negó a firmar el convenio, debido a que manifestó que tenía pendientes ofertas del exterior por su representado. Eso causó el enojo del presidente y su gente, que no dudó en darla a conocer no solo a los interesados, sino a toda la afición.

“He hecho hasta lo imposible. El club puso sobre la mesa el dinero necesario y, digamos, fue aceptado por todas las partes. Con Nacional, tuvimos un acuerdo con ellos; con Valledupar [que tiene parte de Rovira], con Envigado [dueño de un % de Mosquera]. Pero llegamos al punto de que el empresario de Rovira no aceptó firmar, que querían esperar otras opciones”, dijo.

“Quedamos un poquito como un plato de segunda mesa y la verdad esas condiciones a nosotros no nos gustan. El jugador que esté en Deportes Tolima tenemos que ser su prioridad. Entonces si no se pudo, no se pudo, pero hoy soy bastante pesimista con relación a ese negocio. Buena mar para él, pero nosotros tenemos que ser prioridad, no segundones de nadie”, recalcó Camargo Serrano.

En este orden de ideas, descartado Rovira por parte de la ‘tribu’, lo que sigue es ver si el elenco ‘verdolaga’ sigue interesado en el zaguero, quien tiene contrato hasta junio de 2023. Y si está dispuesto, o a ofrecer otros jugadores para intentar un nuevo intercambio, o poner dinero sobre la mesa para hacerse al futbolista; quien si bien Camargo no lo confirmó, tendría interés de ir a México o EE. UU.

“Con el jugador [Sergio Mosquera] se han cumplido las obligaciones a cabalidad con él y hasta el momento no tenemos nada diferente a la posibilidad que hubo con Rovira. Que tenemos que replantear con Nacional si ellos mantienen su interés”, finalizó el directivo de los ‘Musicales’, a quien se le sintió incómodo con el desenlace de esta situación, que complicó los intereses de su divisa.

Por lo pronto, ‘Checho’ sigue entrenando con el grupo de jugadores que avanza en el predio de San Gabriel, en la primera fase de los trabajos de pretemporada pensando en el año entrante. Mientras que Bryan abandonó la filas del ‘Vinotinto y Oro’ en las últimas horas, se despidió de quienes fueron sus compañeros y del técnico Hernán Torres Oliveros, a la espera de qué será su futuro futbolístico.

