Marcelo Gallardo es uno de los técnicos sudamericanos más apetecidos por parte del fútbol mundial, pues su labor con River Plate hizo que el equipo argentino recuperara su grandeza y consiguiera un total de 14 títulos bajo sus órdenes, destacando la Copa Libertadores que ganó en 2015 y luego en 2018 contra Boca Juniors.

Sin embargo, en 2022 salió del conjunto ‘millonario’ y desde entonces no ha dirigido más, pues se mencionó la posibilidad de llegar a equipos como el PSG y el Tottenham, por ejemplo, pero al final todos fueron rumores, ya que ninguna de esas negociaciones se dieron al final.

Ahora, todo indica que Gallardo por fin consiguió un club al cual dirigir, pero el destino desinfló a muchos, ya que todos creían que podía aterrizar en Europa, pero al parecer el dinero lo convenció más.

Tal como dio a conocer el periodista argentino Germán García, de TyC Sports, Gallardo habría llegado a un acuerdo con el Al Ittihad de Arabia Saudita, un equipo que en el último mercado de transferencias fichó a muchas estrellas, pero los resultados no han sido los mejores.

[EXCLUSIVA MUNDIAL]

🚨Marcelo Gallardo es el nuevo entrenador de #AlIttihad

👉🏾 Marcelo Gallardo is the new coach of #AlIttihad 🇸🇦

ℹ️ مارسيلو جاياردو مدرباً جديداً لـ #الاتحاد 🇸🇦

✳️Así me lo confirman fuentes oficiales del club 🇸🇦 pic.twitter.com/hjUHquPFEZ

— Germán García Grova (@GerGarciaGrova) November 15, 2023