En entrevista con Blu Radio, González indicó que las quejas por acoso sexual en la Selección Femenina Sub-17 llegaron a Jesualdo Morelli, delegado del equipo, pero que este no las llevó al comité ejecutivo.

“Mandos medios conocían la situación, pero en el Comité Ejecutivo jamás la supimos”, indicó.

Sin embargo, expresó que en estos casos “no se ha presentado ninguna prueba por parte de nadie” y se molestó con el hecho de que las denuncias hubiesen llegado primero a la justicia: “Me pareció poco serio que todo se supiera a través de la prensa”.

Por otra parte, asumió ciertas culpas por dicha problemática: “Jamás vi tan atrofiado el fútbol femenino. Atrofiado porque su imagen, con responsabilidad nuestra o no, de técnicos o no, está en este momento deteriorada. Deteriorada por argumentos que los mismos actores del fútbol femenino ejecutamos a nivel nacional”.

Además, condenó lo hecho por el técnico y el preparador físico de la Sub-17, denunciados ante la Fiscalía: “Me parece aberrante lo se que hizo por parte de Dídier Luna [DT] y por parte de Sigifredo Alonso [PF]”.

Finalmente, apuntó que le alarma que a Colombia no le den el Mundial Femenino de 2023, certamen para el cual pidió la sede: “Dios quiera que con este escándalo no nos quiten la posibilidad de pelearlo. Me preocupa que la Fifa diga que el fútbol femenino en Colombia es un fiasco”.

En video, así se ha desarrollado el escándalo por abuso sexual en la Sub-17: