Después de no jugar ni un solo minuto ante el Leeds United entre semana, James Rodríguez comandará el ataque del Everton frente al Manchester United, por la jornada número 23 de la liga inglesa.

Carlo Ancelotti, entrenador del conjunto azul del Liverpool, reconoció este viernes en rueda de prensa que quiso que el cucuteño llegara fresco a este partido tan importante, ya que los ‘Diablos Rojos’ son un rival directo en la búsqueda de los cupos a torneos internacionales.

La noticia en la previa del encuentro está en que Yerry Mina no será inicialista en el ‘Teatro de los Sueños’. La zaga de los ‘Toffees’ estará conformada por Michel Keane y Godfrey, quien jugará nuevamente de central.

El partido entre Everton y Manchester United empezará a las 3:00 de la tarde (hora colombiana) y será transmitido por el canal ESPN, que también lo tendrá habilitado en directo en sus plataformas digitales.

