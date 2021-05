Este sábado se jugará el partido Manchester City vs. Chelsea, la final de la Champions League 2020-2021. Este encuentro será el que defina el último campeón de la temporada en Europa.

Manchester City llega a este juego luego de coronarse campeón de la Premier League y como uno de los mejores clubes del Viejo Continente. Bajo el mando de Pep Guardiola disputarán su primera final de Champions, aunque el entrenador ya ha saboreado la gloria deportiva en este torneo.

Chelsea ha tenido un final de temporada inimaginable. Con la llegada de Thomas Tuchel, el club londinense ha mejorado su rendimiento y es la gran sorpresa en la Champions League. El técnico alemán disputa su segunda final consecutiva en este torneo, aunque hace un año la perdió con el PSG.

Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Stones, Zinchenko; Gundogan, De Bruyne; Bernardo, Foden, Mahrez, Sterling.

XI | Ederson, Walker, Dias, Stones, Zinchenko, Gundogan, De Bruyne (C), Bernardo, Mahrez, Sterling, Foden

SUBS | Steffen, Carson, Ake, Jesus, Aguero, Laporte, Rodrigo, Torres, Mendy, Fernandinho, Cancelo, Garcia

