El Manchester City espera por un mercado de fichajes movido, ya que tienen a varios de sus jugadores a punto de salir del club, entre los nombres que más resuena la salida del equipo se encuentran: Ilkay Gündogan, Bernardo Silva, Aymeric Laporte y João Cancelo.

Hay varias razones por las cuales estos jugadores no renovarían con el conjunto ciudadano, entre ellas: probar ambientes diferentes, no tener intenciones de renovar o, en el caso del jugador Cancelo, ser cedido al Bayern Múnich, pues al parecer no tiene buena relación con Guardiola.

Según informa el medio británico ‘Team Talk’, Pep Guardiola ha pedido fichar a Florian Wirtz, el joven mediapunta que juega para el Bayer Leverkusen, afirmando que el perfil del jugador encajaría perfecto en el esquema del Manchester City.

Su desempeño dentro de la cancha ha impresionado al catalán, sobre todo después de la lesión de larga duración del mediapunta alemán. Si el jugador fichara por el Manchester City podría seguir evolucionando para convertirse en uno de los mejores del mundo en su posición.

‼️ MAN CITY EXCLUSIVE ‼️

Man City are big admirers of a Bundesliga ace and are seriously considering making an offer for him despite his transfer links with Liverpool and Arsenal, TEAMtalk understands https://t.co/IMPP8AAj6r

— TEAMtalk (@TEAMtalk) March 26, 2023