Hace varias temporadas que el Real Madrid no hace un gran fichaje, esperando a Kylian Mbappé y teniendo éxito con la misma base que le ha traído títulos desde 2014.

Sin embargo, ante la renovación necesaria de los ‘merengues’ ya que varias de sus figuras ya sobrepasan los 30 años, el presidente Florentino Pérez comenzó a mover sus influencias para traer jugadores de renombre que fortalezcan la plantilla de cara a la temporada 2023-2024.

Uno de los nombres que estaban sonando en las últimas semanas fue el del portugués Bernardo Silva, actual jugador del Manchester City, quien ha tenido un protagonismo importante, pero podría salir del conjunto inglés al final de la temporada.

Ante estos rumores, el mediocampista, que actualmente está en concentración con su selección para las eliminatorias de la Eurocopa 2024, respondió para el medio Arab News: “Sinceramente, todo lo que se habla no me afecta. Intento dar lo mejor de mí y luego pasará lo que tenga que pasar“.

Bernardo Silva: “It’s not the moment to talk about my future with three months left of the season, I’m very focused on Man City”. 🔵 #MCFC

“Links and speculation don’t affect me. I try my best and what happens, happens — we have many things to fight for”, says via @arabnews. pic.twitter.com/JKS4DNMsIt

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 22, 2023