Barcelona venció al Real Madrid en una nueva edición del clásico de España en un compromiso clave para sacar una ventaja importante de cara a quedarse con el título de liga de la temporada 2022-2023.

El equipo dirigido por Xavi Hernández le remontó al conjunto de la capital española luego de comenzar perdiendo por un autogol de Ronald Araujo y después anotando Sergi Roberto y Frank Kessié en el último minuto del partido.

Con este resultado, Barcelona le sacó 12 puntos de diferencia a su máximo rival con 12 fechas por jugar, por lo que la prensa catalana ya celebra como si hubieran ganado el título.

Sin embargo, el espectáculo se amargó cuando el arbitro Ricardo de Burgos pitó el final del compromiso y la mayoría de los jugadores del equipo ‘culé’ celebraba en la mitad del campo. En ese momento, el lateral del Real Madrid Daniel Carvajal se le aceró al tercer arquero del Barcelona, Arnau Tenas, y comenzó una discusión bastante acalorada.

Barcelona reserve goalkeeper Arnau Tenas did not like whatever Dani Carvajal said to him after the final whistle in #ElClasico. He even floored Ronald Araujo trying to get to him.pic.twitter.com/umUQmuk5Mv

— Football España (@footballespana_) March 20, 2023