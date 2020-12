Mediante sus cuentas de Twitter, Facebook e Instagram, el exfutbolista e ídolo brasileño Ronaldinho Gaúcho informó que su madre, Miguelina Eloi Assis dos Santos, se encuentra luchando por su vida en una unidad de cuidados intensivos luego de contagiarse con COVID-19.

La mujer, de 71 años, está en un hospital de Porto Alegre, en donde fue ingresada en las últimas horas como consecuencia de las afectaciones que a su salud le ha provocado el virus.

Queridos amigos, minha mãe está com Covid e estamos na luta para que ela se recupere logo. Ela está no centro de tratamento intensivo, recebendo todos os cuidados. Agradeço desde já as orações, as energias positivas e o carinho de sempre. Força mãe 🙏🏾

— Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho) December 21, 2020