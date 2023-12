Poco a poco están llegando los 20 convocados por Néstor Lorenzo a la concentración de la ‘Tricolor’, que se prepara para la doble jornada de amistosos que disputará este diciembre ante Venezuela (el domingo 10) y México (el sábado 16).

Uno de los arribos que más llamó la atención fue el del mediocampista Mackalister Silva, de 36 años, quien recibió el primer llamado de su carrera al combinado nacional, el cual calificó como todo un sueño.

Desde su llegada a la concentración, el bogotano lució una faceta que quizá muy pocos le conocen, pues estaba tímido y callado, comportamientos que no se le ven normalmente en Millonarios.

De hecho, él mismo comparó su primer día en la Selección con la llegada de un niño al colegio por primera vez.

🎙 "Lo que busca el profe Lorenzo en la selección es muy similar a lo que el profe Gamero busca en Millonarios: Buscar el arco contrario, ser propositivo, etc. Hoy me convocan porque no he dejado de trabajar" David Macalister Silva.#PrimerToque pic.twitter.com/3OzHyQ7PoA

— Win Sports TV (@WinSportsTV) December 5, 2023