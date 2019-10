green

“Ojalá yo me ganará todo eso”, aseguró el volante bogotano, cuando le preguntaron en zona mixta su opinión sobre los señalamientos y ataques a la huelga de futbolistas por parte de Oscar Rentería.

Luego, el centrocampista del equipo azul de la capital de la República agregó: “Siempre en Colombia lo que más nos ha hecho falta es el diálogo y creo que este es el mejor camino para entendernos mejor”.

Cabe recordar que Rentería expuso en ‘El pulso del fútbol’, programa de Caracol Radio, varios de los supuestos sueldos que reciben mensualmente algunos de los futbolistas que están apoyando el cese de actividades.

En el caso de Silva, de Millonarios, el periodista dijo: “David Macálister Silva recibe ++++ millones de pesos, qué barbaridad. No estoy diciendo que no sea justo, esa plata la merecen, pero con semejantes ingresos no hay necesidad de hacer paro”.

Por último, el paro anunciado por la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) está programada para el próximo domingo 3 de noviembre, durante la última jornada de la Liga Águila 2019-ll.

Acá, el video de las declaraciones de Silva: