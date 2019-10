Óscar Rentería dijo en ‘El pulso del fútbol’, programa de Caracol Radio, que el uruguayo Sebastián Viera recibe 45 millones de pesos mensuales y que Junior “le paga el apartamento y el colegio de sus hijos”.

Frente a esta divulgación, Viera reaccionó mediante un trino dedicado al periodista en el que le hace ver que la información sobre la pensión estudiantil es falsa porque uno de sus hijos tiene 4 meses y no va al colegio, otro tiene 2 años y lo lleva a una guardería y que el otro, de 4 años, vive en Chile. “No le pegó a ningún dato”, enfatizó.

Rentería emitió las cifras asegurando que eran “oficiales” y se mostró en desacuerdo con el llamado a cese de actividades anunciado por la agremiación de jugadores a partir del 3 de noviembre en caso de que los directivos de Dimayor y Federación no atiendan su pliego de peticiones laborales.

Acá, los tuits de Viera:

Sr @oscarrenteriaj usted dijo que Junior me paga el colegio de mis hijos , eso está como difícil porque tengo un hijo de 4 meses y que yo sepa no va al colegio a no ser que mi Sra lo lleve a mi espalda , cosa que no creo 🤔, otro hijo que tiene 2 años y va a la guardería

— Sebastian Viera (@sebavierareal) October 23, 2019