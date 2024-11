Liverpool sale este sábado 2 de noviembre a una nueva prueba en la Premier League, contra el siempre competitivo Brighton, por lo que hubo novedades con Luis Díaz, quien una vez más será suplente.

El técnico Arne Slot puso lo mejor que tiene a disposición para este encuentro, con el objetivo de ganar, sumar tres puntos y seguir luchando por el liderato con el Manchester City.

Por el lado de Luis Díaz, aunque venía de ser titular entre semana, por la Carabao Cup, marcando el gol del triunfo 3-2, precisamente frente al Brighton, nuevamente se vio relegado al banquillo de suplentes, como viene pasando en las semanas recientes.

La razón es por decisión técnica, pero también por el buen nivel que viene mostrando su competencia por el puesto, el neerlandés Cody Gakpo, quien viene marcando goles, dando asistencias y dejando buenas actuaciones.

De hecho, antes del partido de este sábado entre Liverpool y Brighton, por Premier League, en la prensa que cubre al elenco de Merseyside, ya intuían que Gakpo estaría por encima del guajiro.

“Luis Díaz anotó el miércoles por la noche, pero sólo después de que Cody Gakpo hubiera marcado un par de goles excelentes. Le daré el visto bueno a Gakpo para este partido, por poco”, “Cody Gakpo merece quedarse en la izquierda después de sus dos goles a mitad de semana”, “Luis Díaz tendrá que conformarse con salir como suplente a pesar de marcar el gol de la victoria ante los ‘Seagulls’ el miércoles”, “Luis Díaz supone una amenaza desde el banquillo”, fueron algunos de los análisis y comentarios de periodistas en Inglaterra sobre la competencia de Cody Gakpo y Luis Díaz.

Your Reds to take on Brighton 👊🔴 #LIVBHA

— Liverpool FC (@LFC) November 2, 2024