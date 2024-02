Luis Díaz es uno de los futbolistas colombianos con mejor presente en el balompié internacional, pues desde que arribó a las toldas del Liverpool no solo ha demostrado el por qué de su fichaje hace dos años, sino que a su vez, de la mano del estratega alemán Jürgen Klopp, se ha consolidado como uno de los jugadores referentes en la zona de ataque.

Y es que el guajiro cada que los ‘reds’ necesitan de su poder ofensivo, siempre está inquietando a los defensores de los clubes rivales con sus gambetas y talento en cancha, como sucedió el pasado 7 de enero, cuando el Liverpool le ganó 2-0 al Arsenal, por la tercera ronda de la FA Cup. Allí el colombiano anotó el segundo tanto en los minutos finales y se llevó los aplausos de sus compañeros.

Así las cosas, en las últimas horas Liverpool decidió publicar los tantos que están nominados en la categoría del “mejor gol del mes de enero”, donde se ve en primer lugar el del guajiro como uno de los opcionados para llevarse el reconocimiento.

Entre los otros goles que aparecen están algunos que han anotado sus compañeros en el ataque: Darwin Núñez y Diogo Jota.

Lista de los nominados al mejor gol del mes de enero

Some superb strikes from the Reds in January ⚽

Who gets your @EASPORTSFC Goal of the Month vote? 🤔🗳️ #ad

— Liverpool FC (@LFC) February 6, 2024