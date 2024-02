Bradley, de 20 años, ha sido una de las grandes revelaciones del Liverpool en esta temporada en la que los ‘Reds’ van muy bien en la búsqueda del título en la Premier League.

El defensor ha sido uno de los más recientes socios de Luis Díaz y ambos han brillado en los últimos partidos del Liverpool, que hoy juega ante el Arsenal en Londres.

(Vea también: A Klopp lo busca equipo que sigue a Luis Díaz; ¿habrá reencuentro después de Liverpool?).

Este fue el mensaje del Liverpool por la muerte del padre de Bradley:

One Conor Bradley ❤️

Liverpool FC is deeply saddened by the passing of Conor’s father, Joe, today.

The thoughts of everyone at the club are with Conor and his family.

— Liverpool FC (@LFC) February 3, 2024