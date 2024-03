Todo parece indicar que justo antes de unirse a la concentración de la ‘Tricolor’ en Londres, el atacante Luis Díaz sufrió problemas físicos que pondrían a pensar al técnico Néstor Lorenzo.

Estos aparecieron después la eliminación de Liverpool a manos del Manchester United en los cuartos de final de la FA Cup, partido en el que el guajiro terminó como uno de los jugadores más destacados de los ‘Reds’.

Así lo confirmó el entrenador Jurgen Klopp en la rueda de prensa posterior al compromiso, cuando hizo referencia a los futbolistas que terminaron con dolencias.

