Este viernes, en Nyon, Suiza, se celebró el sorteo de los cuartos de final de la Europa League; competencia en la que Liverpool es el gran favorito, debido a su gran presente en la Premier League y a lo hecho en las rondas previas de la competencia internacional.

(Vea también: Champions League cuartos de final: Real Madrid vs. Manchester City y más partidazos)

Los ‘reds’ se medirán contra un duro rival italiano como lo es Atalanta, teniendo en cuenta que el cuadro de Gian Piero Gasperini lleva varias temporadas siendo protagonista a nivel local e internacional.

Las otras llaves dejaron un duelo histórico de Serie A entre Milan y Roma, así como dos partidazos: Bayer Leverkusen (Gustavo Puerta) vs. West Ham y Benfica vs. Marsella.

Así quedaron los cuartos de final de la Europa League:

The quarter-finals are set! 😍

Most exciting tie?#UELdraw pic.twitter.com/s70kFqKjOH

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 15, 2024