En entrevista con el Portal deportivo AS Luis Delgado, con una voz temblorosa por el sentimiento, contó que ella “murió sonriente”, pues fue la última imagen que tiene de ella.

Tatiana García fue compañera de Luis por 18 años en matrimonio lleno de grandes recuerdos y luchas, pero en especial la de su esposa que desde el 2012 permaneció en constantes tratamientos. ‘Tati’, como él la llamaba, siempre tuvo valentía y fortaleza pese que al final la agonía apagó su luz.

El arquero, muy orgulloso, la recordó destacando:

“Ella era fuerte, una berraca. Perteneció a la selección Santander de patinaje, fue ciclista; una gran estudiante; profesional en comercio exterior y negocios internacionales, becada en la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga”.

Además reveló que los tratamientos la desgastaron:

“Las radiaciones la afectaron bastante y la adelgazaron; pero ella siempre estuvo hermosa y dispuesta”.

En cuanto a los dolores que eran insoportables, él detalló que decidieron irse de Bogotá para que el cambio de clima no la afectara:

“El frío la estaba afectando. Con el pasar del tiempo, empezó a presentar recaídas en la espalda y en la cabeza”.

Criticó que la lucha de una persona contra el cáncer es dura y pese a eso, los médicos no hacen tampoco un esfuerzo por ser una base emocional, afirmó que ellos la lastimaban psicológicamente.

Luis Delgado, no fue ajeno a la lucha que viven miles de colombianos en búsqueda de un tratamiento contra el cáncer y contó toda la odisea de traslados por los que tuvo que pasar su esposa. Finalmente ella falleció en la clínica Bucaramanga debido a las llagas en la boca, que por una semana no la dejaron comer ni probar líquidos. Ella no hablaba, solo se expresaba a través de señas o copiaba en un papel.

Matías, hijo de la pareja, estaba al tanto de la salud de su mamá, el último día que compartió con ella en la clínica fue en su cumpleaños 35. Para él fue inevitable esquivar que su mamá estaba mal, por lo que le pidió a Dios lo mejor para ella.

Pasaron los días entre el colegio y las tareas hasta que una mañana su papá le dijo desde muy temprano “la mamita se nos fue”, él solo sintió la necesidad de llorar y recordarla.

El artículo continúa abajo

Sus compañeros de campo en Millonarios por medio de redes sociales lamentaron la partida, Tatiana García, de la mujer que acompaño al arquero con el que lograron la anhelada estrella 14.

Por otra parte, El Deportes Tolima, donde Luis también estuvo, portaron en su uniforme la frase: “Tati guerrera de Dios, gracias por tu enseñanza”.