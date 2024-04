El hombre, asegura Lorena, intentó tocarla, por lo que ella intentó defenderse, finalmente, contó que se encontró con dos militares, quienes intentaron buscar al sujeto, pero no apareció.

Lorena, tuvo que terminar su recorrido y fue acompañada por los soldados que patrullaban la zona por miedo a encontrarse nuevamente con el acosador.

“Me encontré a unos militares que me ayudaron, no lo encontraron, me acompañaron hasta un lugar seguro. Es la primera vez que vivo algo así en la bici”, finalizó la mujer.