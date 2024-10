En diálogo con Vanessa de la Torre, para Caracol Radio, Lorelei Tarón habló de lo que significa ser la esposa de un futbolista con reconocimiento internacional y de las situaciones penosas que se pueden presentar en la relación por cuenta de ello.

“En mi vida nunca me imaginé un futbolista, nos fuimos enamorando y entrar en el mundo del fútbol no ha sido fácil, venía de un ambiente muy sano, amigos cristianos. Cuando nos casamos era otra cosa totalmente diferente. [Falcao] Empezó a crecer en su carrera y de eso tuve que aprender, tenía 20 años“, dijo en un principio.

La esposa del ‘Tigre’ —jugador de Millonarios—, hizo énfasis en el precio que tiene la fama, teniendo en cuenta el éxito de Falcao en Argentina y Europa, pues recordó un episodio que vivió cuando recién estaban casados, por cuenta de una mujer atrevida que le mostró su pecho al delantero colombiano.

“Una chica viene y le dice: ‘Me firmas acá’, mostrándole el escote… ‘Falca’ me mira y dice no te voy a firmar ahí, y la mujer no, no, fírmame acá [el pecho]”, contó Tarón entre risas.

Lorelei Tarón dice si es una mujer celosa

De hecho, fue en ese contexto que Lorelei Tarón fue cuestionada sobre si es una mujer celosa, a lo que respondió que lo es si ve algo que le incomoda; no obstante, fue contundente al indicar que cuida lo que es suyo.

“Soy celosa si veo algo. Sin motivo, no. Cuido lo que es mío. Creo que él es más celoso… Recién casada me sentía un poco insegura, que no era suficiente porque veía mujeres espectaculares, tuve que trabajar mucho en mí”, precisó.

Asimismo, Lorelei dio su opinión sobre las fanáticas que se exponen públicamente para llamar la atención de los futbolista, mencionando que no puede creer que se “regalen” de esa forma.

“Me he encontrado con un montón de situaciones y con el pasar de los años más. Uno dice ‘wow’, hay mujeres que se regalan mucho, no sé por qué, pero pasa. Más que celos, me sorprende ver eso, no soy de las que se pone a pelear, solo me cuestionó porque no me cabe en la mente que una mujer puede exponerse tanto así por así, pero bueno, al final cada quien con su vida”, agregó.

Cuántos años llevan casados Falcao y Lorelei Tarón

En el diálogo con la emisora citada, Lorelei confirmó que en 2024 cumple 17 años de casada con Falcao, un matrimonio feliz y estable del cual nacieron cinco hijos: Dominique, Desireé, Annette, Jedediah y Heaven.

