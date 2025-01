A través de las redes sociales, Lorelei Tarón se despidió de Bogotá, luego de un semestre viviendo junto con su familia, a raíz del fichaje de Radamel Falcao García por Millonarios.

La artista argentina lamentó que su esposo no pudiera extender el contrato con el conjunto ‘Embajador’, manifestando sentirse “triste” por la decisión, pues en sus planes estaba regresar a la capital.

“La verdad, me ha puesto muy triste saber que no íbamos a volver. No me pude despedir, porque la idea era regresar, y más con la ilusión de ganar el título con Millonarios, que no se pudo lograr. Pero bueno, las cosas no son siempre como uno quiere”, escribió Tarón en Instagram.