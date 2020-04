César Augusto Londoño dio la explicación un día después de afirmar en Caracol Radio que le habían reducido el salario sin previo acuerdo y que algo similar “seguramente” le había pasado a Óscar Rentería, su compañero de programa.

“Dije que me habían bajado el sueldo sin preguntarme, pero no dije qué empresa. Quiero aclarar que no fue ni Caracol ni Win. Porque, ¡se armó un lío…!”, señaló.