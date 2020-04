César Augusto Londoño se refirió al tema luego de que Óscar Rentería, con quien presenta, preguntara al aire si el Gobierno puede autorizar a que los equipos bajen el sueldo de sus jugadores, pues señaló que “en Hungría hubo un decreto presidencial para rebajar salarios hasta en un 70 %”.

Acto seguido, Londoño contestó poniéndose como ejemplo: “No se necesita autorización de la Presidencia. A mí ya me rebajaron el sueldo y no me preguntaron. Y seguramente a usted también”.