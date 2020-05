green

Según Mejía, Londoño “sepultó” históricos espacios radiales como ‘Todo fútbol’. ‘Carrusel Caracol’ y ‘El pulso del fútbol’, motivo por el que se refirió a él, aunque sin decir su nombre, como ‘el sepulturero’.

Al respecto, Londoño había contestado con algunos indirectazos, pero en la emisión del ‘Pulso del fútbol’ del 18 de mayo finalmente lo hizo de manera directa.

“‘Todo fútbol’ fue un programa que me inventé y que diseñé paralelamente al ‘Cuarto de hora Caracol’… Ese programa fue muy exitoso y no lo enterré porque me fui a comentarle a Édgar Perea… Hernán Peláez pasó a ‘Todo fútbol’ por 4 años al lado de Adolfo Pérez y con todo éxito lo terminaron. Entonces, no sé a qué se refiere el señor”, explicó inicialmente.

Entre tanto, sobre el ‘Carrusel’ indicó: “También lo inventé… El primer año fue una tragedia, llegaban cartas y correos extrañando a ‘Todo fútbol’, pero luego logró la mayor sintonía de la radio en Colombia y llegó a niveles de comercialización que nunca se habían tenido en un programa deportivo. Es tan bueno el ‘Carrusel’, que sigue. O sea que tampoco lo enterré”.

Finalmente, se refirió al ‘Pulso del fútbol’ expresando que es un espacio que todavía continúa. “Aunque por ahí le duela a alguno, es el programa deportivo más escuchado en la radio colombiana”, pues Mejía había afirmado que desde que él salió de ahí para darle paso a Óscar Rentería, la audiencia se había reducido a la mitad.

Lo particular de las expresiones de Londoño fue el mensaje con el que abrió la emisión: “La frase del día: inteligente es aquel que sabe a dónde quiere ir, pero es más inteligente es el que sabe a dónde ¡nunca! tiene que volver”.

En audio, las palabras de Londoño (desde el minuto 19:18):