César Augusto Londoño lanzó seguidos dardos durante la emisión del 15 de mayo de ‘El pulso del fútbol’, espacio de Caracol Radio criticado por Mejía, quien afirmó que el presente del programa le daba “pena y vergüenza”.

En consecuencia, Londoño empezó con un dicho lapidario: “La frase del día, con mucho cariño: ‘La diferencia entre el agradecimiento y la ingratitud es la misma entre lo maravilloso y la porquería’”.

Posteriormente, señaló que no quería dar nombres propios: “No me refiero a los malos periodistas porque por respeto a la profesión no hablo de mis colegas, salvo que se refieran con nombre propio hacia mí”.

No se sabe si el malestar de Londoño tiene que ver con el apodo de “sepulturero” que Mejía le dio a la persona que, según él, acabó con históricos programas radiales como ‘La polémica’, ‘Todo fútbol’, ‘El carrusel’ y ‘El pulso de fútbol’, espacios en los que ha estado Londoño y de los que Mejía apuntó: “Siempre tuvieron al mismo sepulturero, se sabe quién es”.

“Siempre hay por ahí algún matarife despachando desde su trinchera”, agregó Londoño.

Incluso, tuvo elogios para varios comentaristas con los que trabaja y trabajó, pero curiosamente no se refirió a Mejía:

“Mis maestros han sido, sin duda: Javier Giraldo Neira, Wbeimar Muñoz, Hernán Peláez, y Hugo Illera; ellos han hecho carrera con honestidad y categoría, sin perder el ojo crítico, pero construyendo, que es lo que vale en este país”.

Y remató diciendo que no aprueba ciertas formas de ser: “A mí me encanta la buena onda, la alegría, el positivismo y las buenas maneras; en cambio detesto, me parece lamentable, triste y me da lástima la gente negativa, amarga, mala leche, que odia”.

En audio, los leñazos de Londoño (minutos 0:18, 13:20, 19:20, 24:28 y 29:07):