El estratega se refirió al tema luego de que un reportero le preguntara sobre si en su equipo había preocupación por la propagación del coronavirus y si esto afectaba a su plantel.

“No me gusta que en algo tan importante la opinión de un entrenador sea relevante. De verdad que no lo entiendo. Si yo te preguntara a ti [al periodista], estarías en la misma situación mía. Así que no es importante lo que la gente famosa pueda decir”, contestó inicialmente.

Acto seguido, indicó que deben ser los especialistas en la materia los encargados guiar a la opinión pública: “Se tiene que hablar de forma adecuada, no lo debe hacer gente sin conocimiento, como yo… Pregúntele a los que saben y todo estará bien, pero no a los entrenadores”.

“No lo entiendo. Política, coronavirus… ¿por qué a mí? Llevo una gorra de béisbol y voy mal afeitado”, concluyó.

En video, las palabras de Klopp: