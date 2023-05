El Liverpool del colombiano Luis Díaz, quien hace poco abrió su corazón sobre cómo fue llegar a Inglaterra, se quedó por fuera de la Champions League de la próxima temporada. Después de que el Manchester United venciera el jueves 4-1 al Chelsea en el duelo que tenía pendiente por la Liga inglesa, ‘los diablos rojos’ se aseguraron en la tercera casilla del torneo, dejando al equipo de la ciudad de los Beatles quinto.

(Lea también: Barrida en el Liverpool: el equipo inglés confirmó la salida de cuatro jugadores claves)

Por delante del Liverpool están el United, que ajustó 72 puntos, y el Newcastle, que tiene 70 y ocupa el cuarto puesto del torneo. Los dirigidos por el alemán Jurgen Klopp tienen 66 unidades y solo les queda un partido, que será contra Southampton el próximo domingo (10:30 a.m. hora de Colombia ), por lo que, incluso ganando, no podrá alcanzar al cuarto de la Premier League (haría 69 unidades).

Esta será la primera vez en los últimos seis años que el elenco de ‘Luchito‘ no clasifica a la Liga de Campeones. En ese tiempo, el cuadro rojo llegó a las finales de 2018 (la perdió con Real Madrid), 2019 (ganó frente a Tottenham), y 2022, en la que, de nuevo, cayó frente al cuadro madrileño.

Liverpool y Luis Díaz, a jugar Europa League la próxima temporada

Pero no todo es malo. Aunque no va a la Champions, el cuadro de Luis Díaz no se quedará sin participar en competencias europeas la próxima temporada. Después de terminar en el quinto puesto, Liverpool aseguró que estará en la fase de grupos de la Europa League, el segundo torneo más importante del fútbol del Viejo Continente.

(Vea también: Luis Díaz, envuelto en piropos de Jürgen Klopp, DT del Liverpool: “Lo amo, absolutamente”)

El otro equipo inglés que jugará la Liga Europa será Brighton, que en los últimos días había manifestado su interés por quedarse con los servicios del volante criollo James Rodríguez.

Aunque Liverpool es uno de los habituales protagonistas de la Champions (la ha ganado seis veces), también tiene buenos recuerdos en la Europa League. Los rojos han sido campeones del torneo tres veces (1973, 1976, 2001), mientras que fue subcampeón en la edición de 2016.