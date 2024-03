Lo que muchos argentinos temían finalmente se cumplió: Lionel Messi está lesionado y no podrá actuar con su combinado nacional en los próximos duelos amistosos.

Así lo confirmó el periodista argentino Gastón Edul en sus redes sociales al asegurar que ‘la Pulga’ tendrá que definir si viajar o no para estar con sus compatriotas.

“Leo Messi no llega a participar de los amistosos de Argentina por los tiempos de recuperación de la lesión muscular Tienen que definir si queda desafectado de la gira o no, pero igualmente no llegaría a participar.