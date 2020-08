green

Ahora que se habla con tanta insistencia de la posibilidad de que Lionel Messi sea nuevo jugador del Manchester City, el canal argentino TyC Sports recordó el diálogo que tuvo con el capitán del Barcelona antes del Mundial de Rusia 2018, en el que el jugador manifestó que veía muy complicado irse del equipo en el que ha estado toda su vida.

Al ‘10’ le preguntaron qué pensaba de lo que había dicho en ese entonces el papá del ‘Kun’ Agüero, quien aseguró que creía posible que en un futuro cercano él y su hijo jugaran juntos. Messi fue categórico en su respuesta y manifestó que no se veía en el equipo inglés asegurando: “No, no. Yo al City no. Si se da, será que lo traen al ‘Kun’ acá”.

El futbolista argentino también habló de lo difícil que sería irse del Barcelona y que ni siquiera lo contemplaba porque se sentía bastante feliz con la vida que tenía allí.

“Estoy en el mejor equipo del mundo, en una de las mejores ciudades del mundo, tengo a mi familia acomodada, mis hijos ya tienen sus amigos, no tengo necesidad del cambio. Yo sé que todos los años peleo por ganar todo, no necesito ir a otro equipo para demostrarle nada a nadie. A la hora de la decisión, es muy difícil salir del Barcelona”, declaró Messi.

Sin embargo, ahora los planes del ídolo ‘culé’ cambiaron y este martes el mundo futbolístico se paralizó al ver que les comunicó a los directivos del equipo que se quiere ir en este mismo mercado de pases. A continuación, el video de aquella entrevista hace poco más de dos años en la que Messi confesó que no creía que algún día jugaría en el Manchester City: