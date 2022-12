Linda Caicedo hizo historia recientemente en la lucha por el premio a mejor jugadora de 2022, un año en el que brilló con la Selección Colombia Femenina en los torneos Sub-17, Sub-20 y a nivel de mayores.

Ahora, en medio del receso que le permitió disfrutar como espectadora del pasado certamen de Qatar 2022, la jugadora volvió a quedar en la mira de la FIFA en redes sociales.

La vallecaucana, que cumplirá 18 años el próximo 22 de febrero y que ha causado el interés de grandes clubes a nivel mundial, sobresalió en una de las publicaciones con miras a futuro.

Fifa, a través de la cuenta institucional de Twitter del Mundial Femenino de Mayores, destacó a la atacante colombiana como una de las figuras para tener en cuenta en ese certamen.

La destacada jugadora colombiana está a la espera de su futuro como profesional, mientras comparte algunos detalles de su vida personal por medio de las redes sociales.

La Selección Colombia Femenina tiene a Caicedo como una de las figuras para el torneo que se va a disputar del 20 de julio al 20 de agosto de 2023, cupo obtenido gracias a su buen paso en la pasada Copa América.

Esta fue la publicación con la que la organización, a través de su cuenta para el gran evento femenino el próximo año, exaltó a la delantera vallecaucana luego de su gran temporada.

Linda Caicedo is one to watch at the #FIFAWWC ✨🇨🇴 pic.twitter.com/vNlmOTiR4u

— FIFA Women’s World Cup (@FIFAWWC) December 28, 2022