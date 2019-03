Los cuartos de final quedaron conformados de la siguiente manera:

En la primera semifinal se encontrarán los ganadores de Napoli-Arsenal y Villarreal-Valencia, mientras que en la segunda se enfrentarán los triunfadores de Benfica-Eintracht y Slavia-Chelsea.

La final se llevará a cabo el miércoles 29 de mayo en el Estadio Olímpico de Bakú, Azerbaiyán y el campeón obtendrá un cupo para la próxima Champions League.

El otro jugador colombiano que está en cuartos de final es el atlanticense Carlos Bacca, delantero del Villarreal de España.

