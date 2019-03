Los cuartos de final quedaron conformados de la siguiente manera:

Los ganadores Ajax-Juventus y Tottenham-Manchester City se enfrentarán en la primera semifinal, mientras que en la segunda chocarán los vencedores de Liverpool-Porto y Manchester United-Barcelona.

La final se jugará en el estadio Metropolitano de Madrid, España, el sábado primero de junio de 2019.

Los únicos colombianos que siguen en competencia son los defensores Dávinson Sánchez (Tottenham) y Jeison Murillo (Barcelona). Entre tanto, el volante Juan Guillermo Cuadrado se encuentra recuperándose de una lesión y no fue inscrito por Juventus.

😎 Here is the road to Madrid… #UCLdraw pic.twitter.com/Rqpce9gEz3

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 15, 2019