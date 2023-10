En el estadio Pascual Guerrero se disputó el partido entre el América de Cali y el Atlético Huila, donde el equipo visitante no logró anotar ni un solo gol. Por lo tanto, ante la derrota, el equipo ‘Opita’ vuelve a descender por cuarta vez a la segunda división y jugará el Torneo de Ascenso en 2024.

El primer equipo en descender a la B se conoció el pasado sábado, donde Unión Magdalena también pasó a la segunda división.

En el encuentro que se disputó en Cali entre América y Atlético Huila, el marcador del partido quedó 1-0, un resultado que no le sirvió para nada al cuadro ‘Opita’.

“En el tema del descenso, no queda sino mirar hacia adelante, ofrecer las disculpas a los directivos, a la gente que confió en mí, yo me hago responsable (…) me siento apenado y achantado, pero esto no termina acá”, señaló Diego Corredor, técnico del equipo.

Atlético Huila, desciende por cuarta vez

El Atlético Huila ya había descendido en 1996, 2019 y 2021; ahora, con este descenso, completa la cuarta vez. Asimismo, este equipo, junto a Cúcuta Deportivo, Unión Magdalena, Cortuluá y Real Cartagena, son los que registran la mayor cantidad de descensos.

Cabe recordar que hace unos meses, el cuadro opita fue comprado por el grupo empresarial Vallecorp, el cual también es propietario del equipo ecuatoriano Independiente del Valle, que ha sido la “revelación” en Sudamérica en los últimos años.

Por su parte, el presidente del Atlético Huila, Maruan David Issa, aseguró que eran conscientes de la posibilidad de descender, pero con el propósito de volver a la primera división.

“Lo hacemos para brindarle la confianza. Este es un proyecto que desde que llegamos a Neiva hace 5 meses estábamos conscientes de la posibilidad de descender (…) vamos a intentar armar un equipo con jugadores jóvenes y de experiencia para afrontar la B con mucha responsabilidad y crear ese proyecto del Huila en Colombia”, indicó Maruan David Issa.

