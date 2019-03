Mientras el caso es resuelto por las autoridades, el noticiero CM& advirtió que luego de consultar los antecedentes de Johan Arango en el Runt, Registro único nacional de tránsito, y en el Simit, Sistema integrado de información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito, evidenció que su licencia de conducción fue cancelada en 2016.

Sin embargo, Arango insiste en decir que era su pareja y no él quien iba al volante, motivo por el que la Policía multó a la mujer, quien no tenía pase. No obstante, el chófer del bus señaló que el futbolista era quien manejaba y que estaba oliendo a licor.

Por ahora, Santa Fe determinó no tener en cuenta al jugador para los próximos partidos y expresó a través de Juan Andrés Carreño, su presidente, que si se comprueba la culpabilidad de Arango, el club lo podría destituir.

Además, el deportista tiene 2 comparendos por manejar bajo los efectos del alcohol, uno de 2016 y otro de 2017, multas que no han sido pagadas y que con intereses suman más de 64 millones de pesos.