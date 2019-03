En declaraciones a City TV, Nelson Pinzón Díaz, chófer del autobús, dio su versión de los hechos: “El señor se bajó y me dijo: ‘Me acabó el carro’”.

“Ese carro olía a puro alcohol, el señor [Arango] ni se podía sostener”, agregó.

Y aclaró que la pareja del futbolista no iba conduciendo, como le hicieron creer a las autoridades: “Le dije al agente de tránsito que no le tenía que hacer la prueba de embriaguez a ella porque ella no era quien iba manejando, el que iba manejando era Johan”.

El medio emitió un video posterior al incidente en el que se ve a Arango afuera del carro y a la mujer en el puesto de copiloto pidiendo que no la grabaran.

Adicionalmente, Pinzón Díaz compartió con City TV un supuesto audio de la acompañante del jugador en la que acepta que estaba alicorada: “Yo estoy tomada… yo le voy a responder lo que haya que pagar y ya. Sin nada de tránsito ni nada”.

Frente a esta situación, Juan Andrés Carreño, presidente de Independiente Santa Fe, indicó que el atacante no será tenido en cuenta para los partidos del plantel profesional y que si se comprueba que él iba al volante y bajo los efectos del alcohol, lo podría destituir.

En video, el informe de City TV: