Lewis Hamilton “se desafía a sí mismo permanentemente para convertirse en un mejor ser humano y mejor piloto”, aseguró en una entrevsita con la AFP el expiloto austriaco.

Pregunta: ¿Cómo ha evolucionado Lewis Hamilton desde que llegó a Mercedes en 2013?

Respuesta: “La confianza mutua que hemos construido ha hecho de él un verdadero pilar del equipo. A veces es difícil con los pilotos, ya que están solos en el auto y cambian de escudería, pero ya hace seis años que está con nosotros y hemos mejorado constantemente. También hemos tenido reveses que han sido beneficiosos para reforzar nuestra relación. Por un lado, al envejecer y adquirir experiencia, construimos relaciones de confianza con sus amigos y colegas. Luego, él se desafía permanentemente para convertirse en un mejor ser humano y un mejor piloto. Soy testigo. De hecho, ha cometido muy pocos errores este año”.

P: Dispone en Mercedes de una libertad inédita en cuanto a sus actividad fuera de la F1. ¿Por qué?

R: “Los equipos tienen tendencia a encajonar a los pilotos y a decirles que se deben comportar de una determinada manera. Lo que hemos intentado saber es qué es lo mejor para la actuación de un piloto en particular. Lewis, en el pasado, ha estado muy limitado en lo que podía hacer. Nosotros hemos hecho lo contrario. Cuando viaja para presentar su colección de ropa o trabaja en su música, sé que es por el bien del equipo. Es lo que le permite ser competitivo. Algunos hacen meditación, él sigue sus pasiones (…) Lo abordé con curiosidad al principio, ya que era la primera vez que trabajaba con alguien como él, con un deportista tan competitivo. El primer año observé, luego decidí dejarle hacer sus cosas. Algunos de mis colegas de marketing no entendían que fuera tomado en foto en un Ferrari en Los Ángeles o con ropa de una marca diferente a la de nuestros patrocinadores. Pero, para mí, mientras la competitividad en pista esté ahí, puede vivir la vida que quiera (…) Él es muy agradecido. Recibo mensajes de agradecimiento después de sus desfiles de moda”.

P: Una pregunta recurrente en la F1 es saber qué parte de responsabilidad tiene el piloto y cuál el coche. ¿Qué parte tiene Lewis y cuál Mercedes?

R: “Es imposible decir eso. Este deporte está basado en la ingeniería, en la técnica. El mejor piloto en una máquina floja no puede ser competitivo. El mejor auto conducido por un piloto medio no ganará carreras ni campeonatos. Así que no quiero atribuir ese porcentaje. Es siempre la mezcla de las dos cosas. Es lo que define el éxito de una escudería: poner a las mejores personas en lo suyo y crear un vínculo. Hacer un equipo. Es imposible señalar un aspecto y decir que esa es la razón del éxito de una escudería”.

Los diez pilotos con más títulos mundiales de Fórmula 1:

Siete títulos: Michael Schumacher.

Cinco títulos: Juan Manuel Fangio y Lewis Hamilton.

Cuatro títulos: Sebastian Vettel, Alain Prost,

Tres títulos: Ayrton Senna, Nelson Piquet, Niki Lauda, Jackie Stewart y Jack Brabham.