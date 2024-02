Las últimas temporadas de la Fórmula 1 han sido, prácticamente, un monólogo, dado que después de muchos años de supremacía de Mercedes, Red Bull mejoró sus vehículos y por eso es que ahora han ganado con tanta comodidad, al punto de que Max Verstappen ha conseguido récords, triunfos con mucha ventaja y demás.

Esto ha causado problemas al interior de Mercedes, por ejemplo, dado que Toto Wolff ha discutido con Lewis Hamilton, piloto 7 veces campeón del mundo, y eso habría llevado al británico a tomar una importante decisión sobre su futuro.

Cabe destacar que en 2023, Hamilton firmó un nuevo contrato con Mercedes por las temporadas 2024-2025, pero los problemas con los carros y los malos resultados habrían hecho que el británico haya cambiado de decisión y por eso está en búsqueda de nuevos horizontes, al punto de que ya tendría todo arreglado con una histórica escudería.

En las últimas horas surgió la información de que el piloto, que ganó durante muchos años con mucha comodidad debido a su talento y la rapidez del vehículo, acortaría su vínculo con la escudería alemana para competir, a partir de 2025, con Ferrari, el equipo que es, quizá, el más reconocido en esta disciplina.

BREAKING: Lewis Hamilton will join Ferrari for the 2025 season 🚨 pic.twitter.com/ax5L8lUVAL

— Sky Sports F1 (@SkySportsF1) February 1, 2024