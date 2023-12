Juan Pablo Montoya y Michael Schumacher protagonizaron una de las mejores etapas de la Fórmula 1 en su historia, pues las carreras eran muy entretenidas y, aunque el carro del alemán era mucho mejor que el del colombiano, el bogotano siempre le hacía la vida imposible y trataba de sacarle la mayor cantidad de puntos.

De hecho, fueron muchas disputas en pista que protagonizaron estos dos pilotos, quienes daban un espectáculo muy llamativo que hacía que en Colombia, por ejemplo, los ciudadanos madrugaran para ver al colombiano.

En medio de esa competencia que se llevaba a cabo, hubo una carrera en particular que dejó mucha tensión entre ellos, ya que Schumacher le cerró el carril a Montoya, se tocaron y esto le impidió al colombiano luchar por la primera posición en esa oportunidad.

Montoya llamó “ciego” y “estúpido” a Michael Schumacher

Fue en Imola 2004, cuando en la clasificación Juan Pablo Montoya terminó por detrás del alemán, pero en la competencia comenzó mejor, pues su velocidad era mayor y tenía la posibilidad de pasarlo desde la primera vuelta de la competencia.

Sin embargo, viendo que Montoya lo podía pasar, Schumacher abrió su carro hasta que impactó al del colombiano, una situación que lo molestó mucho y por eso quedó irritado durante todo el recorrido.

De hecho, cuando terminó esa parada hace 19 años, Montoya se bajó de su vehículo y le hacía el gesto de que estaba loco con la mano en la cabeza y, posteriormente, en la rueda de prensa el bogotano no se guardó nada en contra del alemán.

“¿La primera vuelta? Yo le pasaba por el exterior, pero Schumacher me golpeó y me llevó a la hierba. Es decepcionante ver a alguien pilotar así, pero yo no puedo hacer nada. Es la Federación la que debe decidir. Él dice que no me vio, pero la verdad tienes que ser ciego o estúpido para no verme. Así son las carreras”, dijo Montoya en esa oportunidad.

Por su parte, Schumacher, quien sufrió un duro accidente hace 10 años, no le respondió agresivamente, sino simplemente le dijo: “Vi que me atacaba por fuera en la frenada, después empecé a trazar la curva y no podía verle. En segundo lugar, en el exterior de esa curva no hay sitio, así que no es normal que estuviera allí“.

Dicha frase de Montoya quedó marcada en la historia y, de hecho, George Rusell la usó hace poco porque vivió una situación similar en una de las competencias de la temporada.

Al final todo quedó ahí y aunque nunca tuvieron una relación de amigos, sí se respetaban mutuamente debido al espectáculo que les ofrecieron a los aficionados del deporte a motor.

